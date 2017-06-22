Пермский волонтер с синдромом Дауна выступил на конференции ООН

В Женеве на конференции ООН выступил российский волонтер Антон Мысляев. В Перми, откуда он приехал, его хорошо знают, особенно пожилые люди, которым он помогает. Он вообще спешит делать добро каждый день. Хотя таким особенным людям как Антон, обычно самим требуется помощь.

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Антону предложили выступить перед участниками сессии Организации Объединенных Наций. Из-за особенностей развития ему трудно собраться с мыслями и сложить слова в предложения. Но здесь его точно поймут правильно. На конференцию в Женеву съехались представители активной молодежи со всего мира. В штаб-квартире ООН у них своя площадка и собственные темы для дискуссий: как сделать мир добрее, а общество неравнодушным. Доклад Антона Мысляева — это личная история: о том, как его жизнь сначала изменила одна лишняя хромосома, а потом отряд добровольцев.



Не каждый здоровый человек решится посвятить свою жизнь чужим проблемам. Антон решил, что помогать людям — это его призвание. Он единственный в России волонтер с синдромом Дауна, получивший официальную награду за вклад в развитие добровольчества.



Награда регионального уровня, и все же похвастаться такой может далеко не каждый пермский волонтер. Чтобы доказать, что именно он достоин этого значка, Антон целый год собирал отчеты о совершенных добрых делах. Глядя на достижения сына, Нина Мысляева не может поверить, что 23 года назад по настоянию врачей едва не отказалась от ребенка.



Нина Мысляева: «Маме написала, что вот такой ребенок. Она говорит, я приеду на него посмотрю. Врач разрешил, я показала. Она говорит, я его только на руки взяла, он ко мне прилип. Как, говорит, от него можно отказаться».



Тогда в роддоме Нину Валентиновну уверяли, что сын для нее будет обузой. Потом были многочисленные противостояния с воспитателями и учителями, которые пытались доказать, что ребенок не обучаем. Но в 2,5 года Антон начал ходить, в пять рассказывать стихи. А сегодня он дипломированный специалист — мастер по изготовлению художественных изделий из дерева.



Курс жизни Антона определили волонтеры из организации «Тетрадка дружбы». Они часто приезжали с программой в коррекционную школу, где он учился. Сначала он только со стороны наблюдал за деятельностью добровольцев. А потом сам попросился в отряд.



Подробности — в видеоматериале.