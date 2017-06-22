Автобус с гражданами Узбекистана перевернулся в Казахстане: 9 погибших

Автобус с гражданами Узбекистана, следовавший из Волгограда, опрокинулся в Казахстане.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан, девять граждан Узбекистана погибли, 18 человек госпитализированы.
Из сообщения МВД: «В Айтекебийском районе Актюбинской области на 946-м километре автодороги Самара — Шымкент, в 20 километрах от поселка Карабутак, произошло опрокидывание пассажирского рейсового двухэтажного автобуса марки Mercedes. В автобусе находились 52 человека, из них 50 граждане Узбекистана и 2 — граждане РК. Автобус следовал по маршруту Волгоград — Шымкент».
Сообщается, что «в результате опрокидывания погибли 9 человек (граждане Узбекистана), доставлены в больницу 18 человек (17 граждане Узбекистана и 1 гражданин РК)». На месте медицинскую помощь оказали 25 пассажирам.
Из сообщения МВД: «В Айтекебийском районе Актюбинской области на 946-м километре автодороги Самара — Шымкент, в 20 километрах от поселка Карабутак, произошло опрокидывание пассажирского рейсового двухэтажного автобуса марки Mercedes. В автобусе находились 52 человека, из них 50 граждане Узбекистана и 2 — граждане РК. Автобус следовал по маршруту Волгоград — Шымкент».
Сообщается, что «в результате опрокидывания погибли 9 человек (граждане Узбекистана), доставлены в больницу 18 человек (17 граждане Узбекистана и 1 гражданин РК)». На месте медицинскую помощь оказали 25 пассажирам.
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