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  • 22.06, 13:35

    Автобус с гражданами Узбекистана перевернулся в Казахстане: 9 погибших

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    Автобус с гражданами Узбекистана перевернулся в Казахстане: 9 погибших

    Автобус с гражданами Узбекистана перевернулся в Казахстане: 9 погибших

    Автобус с гражданами Узбекистана, следовавший из Волгограда, опрокинулся в Казахстане.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан, девять граждан Узбекистана погибли, 18 человек госпитализированы.

    Из сообщения МВД: «В Айтекебийском районе Актюбинской области на 946-м километре автодороги Самара — Шымкент, в 20 километрах от поселка Карабутак, произошло опрокидывание пассажирского рейсового двухэтажного автобуса марки Mercedes. В автобусе находились 52 человека, из них 50 граждане Узбекистана и 2 — граждане РК. Автобус следовал по маршруту Волгоград — Шымкент».

    Сообщается, что «в результате опрокидывания погибли 9 человек (граждане Узбекистана), доставлены в больницу 18 человек (17 граждане Узбекистана и 1 гражданин РК)». На месте медицинскую помощь оказали 25 пассажирам.

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