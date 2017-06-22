В «Сбербанке» объяснили инцидент со слишком длинной фамилией клиента

В «Сбербанке» объяснили, почему не смогли выдать карту одному из своих клиентов. На нее не поместилась длинная фамилия.

На проблему пожаловался ранее журналист, которого зовут Антон Коробков-Землянский. В «Сбербанке» НТВ объяснили, что на любую карту невозможно нанести больше 20 знаков с пробелами. Если фамилия клиента длиннее, ему предлагают, например, сократить имя до первой буквы.



Но в этот раз так сделать было нельзя. Коробков-Землянский пытался оформить карту для накопления авиамиль, а в этом случае имя на карте не должно отличаться от зарегистрированного в бонусной программе авиакомпании. Поэтому клиенту нужно сначала обратиться к перевозчику, который внесет сокращенное имя в свою базу, а потом уже прийти в банк.