День памяти и скорби в Москве: сотни горожан приняли участие в траурных мероприятиях

В России в День памяти и скорби приспущены флаги. В Москве траурные мероприятия начались еще ночью на Крымской набережной.

Голос Левитана 22 июня 1941 года Иван Андреевич не слышал. В деревне, где он жил и в 16 лет уже преподавал в сельской школе, не было радио.



Иван Слухай, ветеран Великой Отечественной войны: «К нам прискакал на лошади верховой и сообщил из соседнего села, где было радио, о том, что началась война. И я, конечно, прежде всего разъяснил своим ребятам, что такое война. Что идите и расскажите своим родителям то, что я расскажу вам. А я им рассказал всю правду о войне».



В 1942 году он вступил в народное ополчение. Участвовал в боях под Сталинградом, на Курской дуге. Освобождал от фашистов семь государств. Его свеча — в память об отце, погибшем на фронте.



Константин Кочетков, участник акции «Линия памяти»: «Для нас, как и для всех жителей нашей страны, важно почтить в этот день память погибших и просто ощутить эту атмосферу. Я считаю, что это должно продолжаться из поколения в поколение, потому мы и привели своего ребенка».



Каждая свеча на акции символизирует один день Великой Отечественной войны. В каждый из тех дней тысячи людей теряли своих близких. Спустя десятилетия память о героях бережно хранят те, кто благодаря их мужеству, живет в мирное время, под мирным небом. 1418 огней — по числу дней и ночей от начала войны до победы.



Каждый вспоминал о своем самом главном герое. Кто-то сражался на фронтах Великой Отечественной, кто-то работал в тылу. Никто не забыт. Вдоль Крымской набережной — яркое подтверждение. Возле Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду — гора цветов.



Подробности — в видеоматериале.