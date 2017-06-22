Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
Онлайн на сайте
Брифинг Марии Захаровой
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.06, 10:34

    Первый тестовый матч на стадионе «Лужники» запланирован на ноябрь

    комментировать

    Первый тестовый матч на стадионе «Лужники» запланирован на ноябрь

    Первый тестовый матч на стадионе «Лужники» запланирован на ноябрь

    Первый тестовый футбольный матч перед чемпионатом мира 2018 года на реконструированном стадионе «Лужники» планируется провести в ноябре.

    Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев сообщил ТАСС, что стадион официально сдан в эксплуатацию, и сейчас на нем идут работы по наладке всех систем.

    Николай Гуляев: «Планируем провести первый официальный тестовый матч при полной загрузке в ноябре, надеюсь, что РФС нам подтвердит этот месяц. Все пока предварительно, но мы к этому времени будем однозначно готовы».

    Реконструкция «Лужников» началась в 2013 году. Вместимость арены после ее завершения — 81 тысяча зрителей. «Лужники» примут игры чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе матч открытия и финал.

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru