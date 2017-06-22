Первый тестовый матч на стадионе «Лужники» запланирован на ноябрь

Первый тестовый футбольный матч перед чемпионатом мира 2018 года на реконструированном стадионе «Лужники» планируется провести в ноябре.
Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев сообщил ТАСС, что стадион официально сдан в эксплуатацию, и сейчас на нем идут работы по наладке всех систем.
Николай Гуляев: «Планируем провести первый официальный тестовый матч при полной загрузке в ноябре, надеюсь, что РФС нам подтвердит этот месяц. Все пока предварительно, но мы к этому времени будем однозначно готовы».
Реконструкция «Лужников» началась в 2013 году. Вместимость арены после ее завершения — 81 тысяча зрителей. «Лужники» примут игры чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе матч открытия и финал.
Николай Гуляев: «Планируем провести первый официальный тестовый матч при полной загрузке в ноябре, надеюсь, что РФС нам подтвердит этот месяц. Все пока предварительно, но мы к этому времени будем однозначно готовы».
Реконструкция «Лужников» началась в 2013 году. Вместимость арены после ее завершения — 81 тысяча зрителей. «Лужники» примут игры чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе матч открытия и финал.
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