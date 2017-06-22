В США мужчина похитил семью и ходил с заложниками по магазинам

В США преступник взял в заложники семью с двумя детьми и под угрозой пистолета заставил похищенных людей сопровождать себя во время поездки по магазинам.
Как передает американский телеканал ABC11, похищение произошло в американском городе Дарем (штат Северная Каролина). Вооруженный пистолетом мужчина постучался в дом одной из семей и под угрозой оружия потребовал отдать ему все наличные деньги.
После этого угрожая оружием он заставил мужчину, женщину и их двоих детей сесть в машину. Отцу семейства пришлось доехать до банкомата и снять со счетов деньги, которые он также передал преступнику. После этого грабитель заставил заложников сопровождать его в один из магазинов торговой сети Target, где он начал скупать одежду и подарочные карты.
Заложники ухитрились предупредить одного из сотрудников магазина о сложившейся ситуации и попросили вызвать полиция. Преступник был задержан. Выяснилось, что 29-летний мужчина причастен к целой серии подобных похищений и вооруженных ограблений.
После этого угрожая оружием он заставил мужчину, женщину и их двоих детей сесть в машину. Отцу семейства пришлось доехать до банкомата и снять со счетов деньги, которые он также передал преступнику. После этого грабитель заставил заложников сопровождать его в один из магазинов торговой сети Target, где он начал скупать одежду и подарочные карты.
Заложники ухитрились предупредить одного из сотрудников магазина о сложившейся ситуации и попросили вызвать полиция. Преступник был задержан. Выяснилось, что 29-летний мужчина причастен к целой серии подобных похищений и вооруженных ограблений.
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