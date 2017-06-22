Глава МИД Австрии заявил о необходимости закрытия детских садов для мусульман

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц высказался за закрытие специализированных дошкольных учреждений для детей из мусульманских семей.
Себастьян Курц, министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии: «Детские сады должны готовить детей к школе, чтобы они могли говорить на немецком языке, но так называемые мусульманские детские сады отличаются по этническому и языковому принципу. Они нам не нужны. Мусульманских детских садов быть у нас не должно».
Об этом глава МИД Австрии высказался в своем выступлении в дискуссионном клубе, посвященном проблемам беженцев и миграционного кризиса в Европе. Курц также подчеркнул, что подобные мусульманские детские сады в языковом и культурном плане изолируются от основного общества, но при этом хотят получать финансирование за счет австрийских налогоплательщиков, цитирует ТАСС.
Курц, являющийся председателем консервативной Австрийской народной партии, инициировал проведение досрочных парламентских выборов, которые запланированы на 15 октября.
Об этом глава МИД Австрии высказался в своем выступлении в дискуссионном клубе, посвященном проблемам беженцев и миграционного кризиса в Европе. Курц также подчеркнул, что подобные мусульманские детские сады в языковом и культурном плане изолируются от основного общества, но при этом хотят получать финансирование за счет австрийских налогоплательщиков, цитирует ТАСС.
Курц, являющийся председателем консервативной Австрийской народной партии, инициировал проведение досрочных парламентских выборов, которые запланированы на 15 октября.
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