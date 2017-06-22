На западе Англии строительный кран рухнул на жилой дом, есть погибшие

В британском городе Кру строительный кран рухнул на жилой дом, придавив несколько человек.
Как передает ВВС, два человека стали жертвами обрушения строительного крана
в Великобритании. Инцидент произошел в городе Кру.
При падении крана три человека отказались блокированными рухнувшими конструкциями. Двое из них погибли, третьего отвезли в больницу в тяжелом состоянии. По предварительной информации, это крановщик.
Еще два человека, находившиеся в доме, на который рухнул кран, не пострадали.
в Великобритании. Инцидент произошел в городе Кру.
При падении крана три человека отказались блокированными рухнувшими конструкциями. Двое из них погибли, третьего отвезли в больницу в тяжелом состоянии. По предварительной информации, это крановщик.
Еще два человека, находившиеся в доме, на который рухнул кран, не пострадали.
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