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  • 22.06, 04:30
    На западе Англии строительный кран рухнул на жилой дом, есть погибшие. Великобритания, кран, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На западе Англии строительный кран рухнул на жилой дом, есть погибшие

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    На западе Англии строительный кран рухнул на жилой дом, есть погибшие

    На западе Англии строительный кран рухнул на жилой дом, есть погибшие

    На западе Англии строительный кран рухнул на жилой дом, есть погибшие
    • Фото: @yunusmulla/ twitter.com

      • В британском городе Кру строительный кран рухнул на жилой дом, придавив несколько человек.

      Как передает ВВС, два человека стали жертвами обрушения строительного крана
      в Великобритании. Инцидент произошел в городе Кру.

      При падении крана три человека отказались блокированными рухнувшими конструкциями. Двое из них погибли, третьего отвезли в больницу в тяжелом состоянии. По предварительной информации, это крановщик.

      Еще два человека, находившиеся в доме, на который рухнул кран, не пострадали.

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