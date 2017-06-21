Майор Соколов. Игра без правил
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  • 21.06, 22:27

    Новое контртеррористическое управление ООН возглавил Владимир Воронков

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    Новое контртеррористическое управление ООН возглавил Владимир Воронков

    Новое контртеррористическое управление ООН возглавил Владимир Воронков

    Новое контртеррористическое управление ООН возглавил Владимир Воронков
  • Фото: rusmission.org

    • Представитель России при международных организациях в Вене Владимир Воронков назначен главой контртеррористического управления ООН.

    Соответствующее решение принял генсек ООН Антониу Гутерриш. Он также назначил российского дипломата своим заместителем, передает ТАСС.

    Отметим, что управление ООН по борьбе с терроризмом был создано в соответствии с резолюцией Генассамблеи от 15 июня 2017 года.

    Главной задачей ведомства стала координация международных усилий по борьбе с терроризмом. Как сообщал ранее Гутерриш, «под крыло» нового управления перейдут 38 отделов и структур ООН, которые занимаются тематикой терроризма.

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