Новое контртеррористическое управление ООН возглавил Владимир Воронков

Представитель России при международных организациях в Вене Владимир Воронков назначен главой контртеррористического управления ООН.
Соответствующее решение принял генсек ООН Антониу Гутерриш. Он также назначил российского дипломата своим заместителем, передает ТАСС.
Отметим, что управление ООН по борьбе с терроризмом был создано в соответствии с резолюцией Генассамблеи от 15 июня 2017 года.
Главной задачей ведомства стала координация международных усилий по борьбе с терроризмом. Как сообщал ранее Гутерриш, «под крыло» нового управления перейдут 38 отделов и структур ООН, которые занимаются тематикой терроризма.
Отметим, что управление ООН по борьбе с терроризмом был создано в соответствии с резолюцией Генассамблеи от 15 июня 2017 года.
Главной задачей ведомства стала координация международных усилий по борьбе с терроризмом. Как сообщал ранее Гутерриш, «под крыло» нового управления перейдут 38 отделов и структур ООН, которые занимаются тематикой терроризма.
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