Майор Соколов. Игра без правил
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  • 21.06, 20:56
    Путин объяснил разницу между воспитанием и образованием. дети и подростки, образование, Путин, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин объяснил разницу между воспитанием и образованием

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    Путин объяснил разницу между воспитанием и образованием

    Путин объяснил разницу между воспитанием и образованием

      Владимир Путин встречается в Кремле с учителями, которые вели выпускные классы. Всего были приглашены 25 классных руководителей из разных регионов страны. Их ученики показали высокие результаты на итоговой аттестации, побеждали на школьных олимпиадах. И совсем скоро одиннадцатиклассники навсегда простятся со школой.

      Беседуя с учителями, президент высказал мнение, что воспитание — это первичный фактор полноценного развития человека, образование же вторично.

      Владимир Путин, президент РФ: «Получить знания — это не просто, но это все-таки вторично по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он должным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, к семье, к Родине — это абсолютно фундаментальные вещи и только на этой базе можно рассчитывать на то, чтобы человек стал полноценным и сам получил удовлетворение от жизни, и окружающие его люди получали бы удовольствие от общения с ним».

      О чем еще говорил президент с учителями — рассказывает корреспондент НТВ Сергей Морозов.

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