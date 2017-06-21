Путин объяснил разницу между воспитанием и образованием

Владимир Путин встречается в Кремле с учителями, которые вели выпускные классы. Всего были приглашены 25 классных руководителей из разных регионов страны. Их ученики показали высокие результаты на итоговой аттестации, побеждали на школьных олимпиадах. И совсем скоро одиннадцатиклассники навсегда простятся со школой.

Беседуя с учителями, президент высказал мнение, что воспитание — это первичный фактор полноценного развития человека, образование же вторично.



Владимир Путин, президент РФ: «Получить знания — это не просто, но это все-таки вторично по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он должным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, к семье, к Родине — это абсолютно фундаментальные вещи и только на этой базе можно рассчитывать на то, чтобы человек стал полноценным и сам получил удовлетворение от жизни, и окружающие его люди получали бы удовольствие от общения с ним».



О чем еще говорил президент с учителями — рассказывает корреспондент НТВ Сергей Морозов.