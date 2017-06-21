Путин и Темер подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

О противодействии терроризму говорили сегодня в Кремле Владимир Путин и президент Бразилии. По итогам встречи было подписано совместное заявление о стратегическом внешнеполитическом диалоге, в котором, в частности, говорится о необходимости политического решения вооруженного сирийского конфликта и укрепления центральной роли ООН.



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В качестве президента 76-летний Мишел Темер приезжает в Москву впервые, хотя бывал здесь не раз, когда занимал пост вице-президентом при Дилме Русефф. В России Темер ожидает получить поддержку в виде инвестиций для переживающей спад бразильской экономики, в первую очередь в энергетическом секторе и строительстве железных дорог.



Вчера президенты двух стран побывали в Большом театре на гала-концерте лауреатов Международного конкурса артистов балета. Кстати, именно в Бразилии в городе Жоинвиль действует единственная зарубежная школа Большого театра, где обучаются триста человек. «Это был хороший вечер», — заметил в начале сегодняшней встречи российский президент.



Владимир Путин: «Отношения двух стран имеют глубокие корни, а в следующем году исполняется 190 лет установления дипотношений между нашими странами. Бразилия, безусловно, является одним из наших приоритетных партнеров в Латинской Америке. Мы работаем во всех международных организациях и, конечно, особо отмечаем наше взаимодействие в БРИКС. К сожалению, в 2016 году товарооборот упал, но в этом году за первые четыре месяца рост составил свыше 30%».



Мишел Темер: «У наших стран много общего, огромные территории, большое население. Одной из общих черт является то, как мы успешно боремся с инфляционными процессами. Достаточно будет сказать, что, когда я занял пост президента в прошлом году, то принял экономику с уровнем инфляции порядка 10%, а сейчас нам удалось снизить ее до 3,6%. Так что сами видите, снижение было весьма впечатляющим».



Разговор в Кремле сегодня шел и об актуальных событиях в мире. Стороны договорились установить стратегический диалог, а также разработать план политических консультаций. Основное — борьба с международным терроризмом, ситуация в Сирии и вокруг Северной Кореи. В центре внимания, конечно, экономика. Бразильский президент считает, что существует более 50 областей сотрудничества, которые могут заинтересовать экономическую систему России.



Сейчас Россия поставляет в Бразилию главным образом химические удобрения, нефтепродукты, а приобретает продовольственные товары и сырье, мясо крупного рогатого скота, кофе и сахар. А ведь Бразилия не только сельскохозяйственный гигант. Страна производит самолеты, автомобили, компьютеры. Российских инвестиций по линии «Роснефти» и других корпораций там сейчас накоплено около полутора миллиардов долларов.



В этом году дочерняя компания «Росатома» «Ураниум Уан» победила в тендере на поставку уранового топлива для бразильской АЭС. Стороны сотрудничают и в освоении космоса. В городах Бразилии уже функционируют четыре измерительные станции ГЛОНАСС, Лаборатория Касперского разрабатывает программы кибербезопасности для Минобороны Бразилии и крупных банков.



В СМИ сообщалось о намерении Бразилии приобрести российские вооружения, в частности зенитную ракетно-пушечную систему «Панцирь». Словом, контакты на всех уровнях расширяются. Этому в немалой степени способствует безвизовый режим между двумя странами. Как отмечает корреспондент НТВ Владимир Кондратьев, несмотря на внутриполитические кризисы, Бразилия остается надежным союзником и партнером России на международной арене.



