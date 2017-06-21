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  • 21.06, 19:25
    С 1 июля в Петербурге поднимутся тарифы на услуги ЖКХ. ЖКХ, Санкт-Петербург, тарифы и цены. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    С 1 июля в Петербурге поднимутся тарифы на услуги ЖКХ

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    С 1 июля в Петербурге поднимутся тарифы на услуги ЖКХ

    С 1 июля в Петербурге поднимутся тарифы на услуги ЖКХ

      Рост цены на электроэнергию, газ и тепло будет составлять, в среднем, от 4 до 7 процентов.

      С 1 июля в Петербурге на 10 процентов повысятся тарифы на водоснабжение. По словам чиновников, такие цифры для города станут традиционным на ближайшие несколько лет. До 2020 года «Водоканал» участвует в масштабной инвестиционной программе, и ставки повышения будут фиксированы.

      Изменения также коснулись газа и электроэнергии. Так, за газ и теплоснабжение тарифы увеличатся почти на 4 процента, за электроэнергию средний показатель составит 7 процентов. Рост стоимости будет зависеть от типа электрического счетчика.

      При этом увеличение платы за коммунальные услуги не должно превышать 6 процентов. Если такое произойдет, то горожанин может обратиться за помощью в жилищный комитет и показатели пересчитают. Чиновники в очередной раз отметили: чтобы не было переплат, стоит установить приборы учета водоснабжения и электроэнергии.

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