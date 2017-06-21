В Италии мотоциклист забыл жену на заправке и проехал без нее 40 км

Итальянский мотоциклист обратился к карабинерам с просьбой помочь найти жену, которую он потерял в дороге.
Путешественник из Турина не мог вспомнить, где оставил супругу. Телефон женщины остался в багажнике мотоцикла, поэтому связаться с ней забывчивый супруг не смог.
Карабинеры тут же организовали поиски, однако пропавшая жена сама вышла на связь с мужем. Оказалось, что мотоциклист забыл ее на автозаправке. Пока женщина находилась в закусочной, мужчина уехал и вспомнил о ней только спустя 40 километров пути, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Карабинеры тут же организовали поиски, однако пропавшая жена сама вышла на связь с мужем. Оказалось, что мотоциклист забыл ее на автозаправке. Пока женщина находилась в закусочной, мужчина уехал и вспомнил о ней только спустя 40 километров пути, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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