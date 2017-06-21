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  • 21.06, 19:24
    В Петербурге разработали фирменный рецепт кофе. Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Петербурге разработали фирменный рецепт кофе

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    В Петербурге разработали фирменный рецепт кофе

    В Петербурге разработали фирменный рецепт кофе

      Теперь на официальных приемах и в городских кафе появится кофе по-петербургски. Напиток разработан на основе исторических рецептов и предпочтений петербуржцев различных эпох.

      В Северной столице появился новый бренд — городской кофе с петербургским вкусом. Рецепт разработали по просьбе Смольного. В ближайшие дни его начнут готовить в кафе и ресторанах и подавать на официальных обедах и приемах. Напиток так и назвали — кофе по-петербургски.

      Авторы экспериментировали со вкусами почти два месяца. Учитывали предпочтения ленинградского бомонда и даже Екатерины II. Разработчики поделились рецептом, который уже начинают осваивать городские бариста.

      Фёдор Малковский, директор Музея кофе: «Наш кофе сделан из арабики, на основе двойного эспрессо. Эспрессо — наиболее близкий аналог того, что любили пить во времена Петра и во времена СССР в Ленинграде. То есть двойной эспрессо и столько же горячей воды. Получается не американо, а руссиано. На основе этого мы сделали кофейный напиток, который приукрасили двумя столовыми ложками молочной пены, характеризуя, что это белые ночи».

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