В Петербурге разработали фирменный рецепт кофе

Теперь на официальных приемах и в городских кафе появится кофе по-петербургски . Напиток разработан на основе исторических рецептов и предпочтений петербуржцев различных эпох.

В Северной столице появился новый бренд — городской кофе с петербургским вкусом. Рецепт разработали по просьбе Смольного. В ближайшие дни его начнут готовить в кафе и ресторанах и подавать на официальных обедах и приемах. Напиток так и назвали — кофе по-петербургски.



Авторы экспериментировали со вкусами почти два месяца. Учитывали предпочтения ленинградского бомонда и даже Екатерины II. Разработчики поделились рецептом, который уже начинают осваивать городские бариста.



Фёдор Малковский, директор Музея кофе: «Наш кофе сделан из арабики, на основе двойного эспрессо. Эспрессо — наиболее близкий аналог того, что любили пить во времена Петра и во времена СССР в Ленинграде. То есть двойной эспрессо и столько же горячей воды. Получается не американо, а руссиано. На основе этого мы сделали кофейный напиток, который приукрасили двумя столовыми ложками молочной пены, характеризуя, что это белые ночи».