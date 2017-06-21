Петербургские камерунцы верят в успех соотечественников на Кубке конфедераций

Кубок конфедераций НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Молодые камерунцы, или «Неукротимые львы», как еще называют эту команду, оформили путевку в Россию, вырвав победу у фаворитов египтян на последних минутах матча.Но путь некоторых болельщиков на Кубок конфедераций оказался куда интереснее. Блез живет в Петербурге уже 15 лет (к слову, столько же Камерун не выигрывал Кубок Африки) и с легкостью может ответить даже на самые каверзные вопросы., болельщик сборной Камеруна: «Кержаков или Дзюба? Кержаков в любом случае — наш человек. Для меня это лучший бомбардир. Мы все знаем про Кержакова! Он человек добрый, футболист отличный, много чего добился в жизни и даже голы штамповал».Вообще у камерунцев, как ни странно, именно с россиянами пересечений гораздо больше, чем даже с ближайшими соперниками по турниру — австралийцами., президент «Африканского центра» в Санкт-Петербурге: «Когда наш великий футболист Самюэль Это’о играл в России, когда он приезжал играть в Питер, мы всегда его встречали».К тому же Камерун — первая за всю историю африканская сборная, пробившаяся в четвертьфинал чемпионата мира. Этот подвиг камерунцы совершили почти 30 лет назад. И, что самое интересное, — под руководством российского тренера. Нынешняя сборная России такому результату может только позавидовать.убедился в победном настрое камерунцев.