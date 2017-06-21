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  • 21.06, 19:25
    В старейшем яхт-клубе Петербурга владельцев катеров выживают с территории. Санкт-Петербург, корабли и суда, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В старейшем яхт-клубе Петербурга владельцев катеров выживают с территории

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    В старейшем яхт-клубе Петербурга владельцев катеров выживают с территории

    В старейшем <nobr>яхт-клубе</nobr> Петербурга владельцев катеров выживают с территории

      С территории стоянки на берегах Карповки рано утром начали эвакуировать частные катера.

      По словам прибывших владельцев, кто и куда увез плавсредства неизвестно. Ответить на этот вопрос не смогла или не захотела и присутствующая на месте скандала глава комитета по благоустройству Петроградского района Галина Муха.

      Сотрудники правоохранительных органов, следившие за порядком, приглашали всех для получения информации в здание администрации. При этом, как утверждают владельцы катеров, заявления о хищении имущества полицейские принимать отказывались.

      Напомним, что территория яхт-клуба на Карповке стала объектом спора районных чиновников и членов клуба «Петроградец». Последние в течение многих десятилетий занимают прибрежную зону. У них закончился договор аренды. Власти отказались его продлевать, и этот отказ сейчас оспаривается в суде.

      По замыслу администрации Петроградского района, в этой части должен пройти велосипедный маршрут. Но, как говорят сами яхтсмены, такое соседство никому бы не помешало. Они бы с удовольствием потеснились, показав, что в районе процветает здоровый образ жизни.

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