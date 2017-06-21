В старейшем яхт-клубе Петербурга владельцев катеров выживают с территории

С территории стоянки на берегах Карповки рано утром начали эвакуировать частные катера.
По словам прибывших владельцев, кто и куда увез плавсредства неизвестно. Ответить на этот вопрос не смогла или не захотела и присутствующая на месте скандала глава комитета по благоустройству Петроградского района Галина Муха.
Сотрудники правоохранительных органов, следившие за порядком, приглашали всех для получения информации в здание администрации. При этом, как утверждают владельцы катеров, заявления о хищении имущества полицейские принимать отказывались.
Напомним, что территория яхт-клуба на Карповке стала объектом спора районных чиновников и членов клуба «Петроградец». Последние в течение многих десятилетий занимают прибрежную зону. У них закончился договор аренды. Власти отказались его продлевать, и этот отказ сейчас оспаривается в суде.
По замыслу администрации Петроградского района, в этой части должен пройти велосипедный маршрут. Но, как говорят сами яхтсмены, такое соседство никому бы не помешало. Они бы с удовольствием потеснились, показав, что в районе процветает здоровый образ жизни.
Сотрудники правоохранительных органов, следившие за порядком, приглашали всех для получения информации в здание администрации. При этом, как утверждают владельцы катеров, заявления о хищении имущества полицейские принимать отказывались.
Напомним, что территория яхт-клуба на Карповке стала объектом спора районных чиновников и членов клуба «Петроградец». Последние в течение многих десятилетий занимают прибрежную зону. У них закончился договор аренды. Власти отказались его продлевать, и этот отказ сейчас оспаривается в суде.
По замыслу администрации Петроградского района, в этой части должен пройти велосипедный маршрут. Но, как говорят сами яхтсмены, такое соседство никому бы не помешало. Они бы с удовольствием потеснились, показав, что в районе процветает здоровый образ жизни.
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