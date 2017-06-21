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  • 21.06, 17:54
    Вильфанд опроверг конспирологические теории о погодных аномалиях. лето, Москва, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Вильфанд опроверг конспирологические теории о погодных аномалиях

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    Вильфанд опроверг конспирологические теории о погодных аномалиях

    Вильфанд опроверг конспирологические теории о погодных аномалиях

      Любители конспирологии обвинили в июньской погодной аномалии китайский спутник «Мо-Цзы», который участвует в экспериментах с квантовой телепортацией.

      Они подсчитали, что в дни, когда его аппаратуру запускали на полную мощность, погода портилась. В эти периоды на высоте 500 километров наблюдалась повышенная концентрация отрицательных аэроионов, они и вызвали похолодание с дождями. Метеорологи в космической версии сомневаются.

      Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра России: «Боже упаси, никакой конспирологии. Это просто невозможно. Есть научные исследования, которые показывают, что человеку пока, слава богу, недоступна та энергия, которая существует в атмосфере. Невозможно воздействовать».

      Основываясь исключительно на научно подтвержденных фактах, директор Гидрометцентра предсказал, что июль и август в столице точно будут теплее, чем июнь, возможно, в Москву даже придет жара.

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