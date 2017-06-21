Губернатор Дюмин рассказал о готовящейся реставрации Тульского кремля

К 500-летнему юбилею Тульского кремля будет восстановлена и сама городская крепость, и значительная часть древнего города. Об этом рассказал губернатор области Алексей Дюмин на заседании профильного оргкомитета.

По мнению Дюмина, работы по реставрации памятников архитектуры — это не только серьезный импульс к развитию туристического потенциала всей Тульской области, но и восстановление исторической справедливости.



Алексей Дюмин, губернатор Тульской Области: «Хочу подчеркнуть, что мы не планируем строить новые здания, новые дворцы. Речь идет о сохранении и возрождении нашего наследия, о восстановлении истории и культуры. Мы предлагаем воссоздать исторический облик нашего кремля».



Дюмин также поделился обширными планами торжественных мероприятий. Планируются фестивали, исторические реконструкции, открытые уроки и молодежные квесты. Указ о праздновании в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля подписал Владимир Путин в ноябре прошлого года.