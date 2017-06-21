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  • 21.06, 17:54
    Губернатор Дюмин рассказал о готовящейся реставрации Тульского кремля. Тула, Тульская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Губернатор Дюмин рассказал о готовящейся реставрации Тульского кремля

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    Губернатор Дюмин рассказал о готовящейся реставрации Тульского кремля

    Губернатор Дюмин рассказал о готовящейся реставрации Тульского кремля

      К 500-летнему юбилею Тульского кремля будет восстановлена и сама городская крепость, и значительная часть древнего города. Об этом рассказал губернатор области Алексей Дюмин на заседании профильного оргкомитета.

      По мнению Дюмина, работы по реставрации памятников архитектуры — это не только серьезный импульс к развитию туристического потенциала всей Тульской области, но и восстановление исторической справедливости.

      Алексей Дюмин, губернатор Тульской Области: «Хочу подчеркнуть, что мы не планируем строить новые здания, новые дворцы. Речь идет о сохранении и возрождении нашего наследия, о восстановлении истории и культуры. Мы предлагаем воссоздать исторический облик нашего кремля».

      Дюмин также поделился обширными планами торжественных мероприятий. Планируются фестивали, исторические реконструкции, открытые уроки и молодежные квесты. Указ о праздновании в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля подписал Владимир Путин в ноябре прошлого года.

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