Тайна гибели Цоя: почему эксперты не верят в официальную версию

С днем рождения, последний герой! Виктору Цою сегодня исполнил… С днем рождения, последний герой! Культовому рок-музыканту, поэту и актеру сегодня исполнилось бы 55 лет. Виктор Цой стал легендой для нескольких поколений и символом эпохи. Опубликовано НТВ 21 июня 2017 г.

«Хочешь ли ты изменить этот мир?». 55 лет назад родился солист группы «Кино» и легендарный рок-музыкант Виктор Цой. Прожив всего 28 лет, он успел стать символом своего времени. Опубликовано НТВ 21 июня 2017 г.

Юрий Антипов — не фанат группы «Кино». Он независимый технический эксперт. Как специалист Антипов еще раз изучил все обстоятельства той роковой аварии и пришел к выводу, что это было не просто ДТП. И даже фото «Москвича», на котором разбился музыкант, эксперт считает фейковым. «Его можно смело порвать и выбросить», — говорит он., независимый технический эксперт: «На эту машину явно что-то упало. Мы видим продавленную центральную часть кабины, но передняя часть цела. У машины Цоя повреждения должны быть совершенно другими».С самого начала было три версии гибели музыканта: несчастный случай, самоубийство и убийство. Некоторые говорят, что в 90-м году следствие проводилось наспех и никакие другие версии, кроме несчастного случая, фактически не рассматривались.Те, кто сомневается в выводах следствия, ссылаются на схему ДТП, составленную латышским следователем, называя ее неточной. Тем более что официально свидетелей этой аварии не было. Как произошло столкновение, никто не видел и не слышал. А эта схема, как и все подробности рокового столкновения, основаны, по сути, только на словах одного человека — водителя «Икаруса» Яниса Фибикса, который остался жив и даже почти не пострадал.Оказывается, Фибикс все эти годы так же водит автобусы. Правда, в последнее время избегает общения с журналистами. Но на вопросы съемочной группы НТВ все же согласился ответить и рассказал, почему не затормозил, ведь машину Цоя увидел примерно за 19 метров до столкновения. Так, по крайней мере, отмечено на схеме., водитель «Икаруса»: «Видел просто, что напротив машина шла, в мост, а потом уже я был ближе. И оттуда прямо на меня повернула очень остро, прямо мне в автобус посередине».Однако водитель «Икаруса» отметил и другие детали ДТП. Их довольно сложно уловить, если машина мчится на столь высокой скорости.В чем именно признался водитель злополучного «Икаруса», какие тайны раскрыл и почему пообещал больше никогда не давать интервью, смотрите в репортаже