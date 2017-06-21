Американцев на похоронах близких утешают собаки

В Соединенных Штатах представители ритуальных услуг научились утешать людей, провожающих своих близких в последний путь, при помощи
собак-терапевтов.
Использование животных особенно популярно в Массачусетсе. Как пишет The Boston Globe, первопроходцем стал ретривер по кличке Грейс из Питтсфилда.
Роб Дуайер, директор похоронного бюро: «Одно только присутствие собаки меняет настрой и делает церемонию менее напряженным. Мы думали, это будет идеально для детей, но не ожидали такой реакции от взрослых. Обычно, когда приходит собака, я сначала знакомлю ее с семьей. И я не только чувствую разницу, но и вижу ее на их лицах — у людей совершенно меняется настрой».
В городе Мелрозе также используют собак-терапевтов на похоронах. Девять лет назад директор местного ритуального агентства в качестве эксперимента взял с собой на работу пса, с тех пор он утешает скорбящих почти каждый день. По мнению специалистов, во время общения с собакой нормализуется артериальное давление, снижается уровень гормонов стресса и отступает тревога.
Роб Дуайер, директор похоронного бюро: «Одно только присутствие собаки меняет настрой и делает церемонию менее напряженным. Мы думали, это будет идеально для детей, но не ожидали такой реакции от взрослых. Обычно, когда приходит собака, я сначала знакомлю ее с семьей. И я не только чувствую разницу, но и вижу ее на их лицах — у людей совершенно меняется настрой».
В городе Мелрозе также используют собак-терапевтов на похоронах. Девять лет назад директор местного ритуального агентства в качестве эксперимента взял с собой на работу пса, с тех пор он утешает скорбящих почти каждый день. По мнению специалистов, во время общения с собакой нормализуется артериальное давление, снижается уровень гормонов стресса и отступает тревога.
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