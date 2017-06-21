Москва вошла в двадцатку самых дорогих городов для иностранцев

Москва заняла
14-е место в рейтинге самых дорогих городов для жизни экспатов.
Как сообщает «Интерфакс», исследование проводила консалтинговая компания Mercer Human Resource Consulting. В списке самых дорогих городов Москва заняла 14-е место, оставив далеко позади такие столицы, как Лондон и Стокгольм.
Возглавила рейтинг Луанда, столица Анголы. Такой результат связан с тем, что после гражданской войны, завершившейся в стране в 2002 году, в столице до сих пор не восстановлена инфраструктура, и большую часть товаров привозят в страну из-за рубежа.
Компания Mercer Human Resource Consulting оценивала стоимость жизни в 209 городах на пяти континентах. Рейтинг основывался на опросах и составлялся по ряду критериев, среди которых арендная плата за жилье, цены на продукты питания, одежду, транспорт, развлечения.
Возглавила рейтинг Луанда, столица Анголы. Такой результат связан с тем, что после гражданской войны, завершившейся в стране в 2002 году, в столице до сих пор не восстановлена инфраструктура, и большую часть товаров привозят в страну из-за рубежа.
Компания Mercer Human Resource Consulting оценивала стоимость жизни в 209 городах на пяти континентах. Рейтинг основывался на опросах и составлялся по ряду критериев, среди которых арендная плата за жилье, цены на продукты питания, одежду, транспорт, развлечения.
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