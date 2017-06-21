В Германии короля Таиланда обстреляли из игрушечного пистолета

На короля Таиланда Раму Х напали подростки с игрушечным пистолетом во время велосипедной поездки по немецкому городу Эрдингу в Бавария.
Как сообщает таблоид Bild, двое мальчиков 13 и 14 лет подстерегли Раму Х, спрятавшись в кустах, и выстрелили пластиковыми шариками ему в спину.
Телохранители короля вызвали полицию. Правоохранители нашли шарики и установили, что они были выпущены из игрушечного оружия — «мягкая пневматика», на которую не нужно разрешения.
В местной прокуратуре рассказали, что по результатам расследования 14-летний стрелок может быть привлечен к ответственности за попытку причинения опасного телесного повреждения. Зато его 13-летний товарищ наказания избежит, так как еще не достиг возраста уголовной ответственности.
Сам король отказался писать заявление в полицию.
Издание уточняет, что инцидент произошел во время отдыха короля Таиланда в Баварии, где у монарха есть две собственные виллы.
Телохранители короля вызвали полицию. Правоохранители нашли шарики и установили, что они были выпущены из игрушечного оружия — «мягкая пневматика», на которую не нужно разрешения.
В местной прокуратуре рассказали, что по результатам расследования 14-летний стрелок может быть привлечен к ответственности за попытку причинения опасного телесного повреждения. Зато его 13-летний товарищ наказания избежит, так как еще не достиг возраста уголовной ответственности.
Сам король отказался писать заявление в полицию.
Издание уточняет, что инцидент произошел во время отдыха короля Таиланда в Баварии, где у монарха есть две собственные виллы.
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