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  • 21.06, 14:52

    Поклонская: церковь признала «Матильду» хулой на святой дух

    2 комментария

    Поклонская: церковь признала «Матильду» хулой на святой дух

    Поклонская: церковь признала «Матильду» хулой на святой дух

    Наталья Поклонская заявила, что прихожан, которые решили посмотреть фильм Алексея Учителя «Матильда», отлучили от причастия.

    Тех, кто посетил закрытые показы, организованные создателями фильма, решили не допускать к причастию в церквях и монастырях на шесть месяцев, сообщила депутат РБК.

    При этом экс-прокурор Крыма в очередной раз подчеркнула, что не собирается смотреть «Матильду».

    Наталья Поклонская, депутат Госдумы: «Этот фильм признается церковью хулой на Дух святой. Уважающие свои историю, заветы предков и веру тоже не будет его смотреть».

    В свою очередь Алексей Учитель сказал, что сообщения об организации закрытых показов «Матильды» являются «полным враньем». По словам режиссера, рабочую версию фильма не видел никто, кроме представителей власти и председателя отдела внешних связей РПЦ митрополита Иллариона.

    Напомним, Поклонская уже не раз критиковала фильм «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Экс-прокурор Крыма, в частности, утверждала, что эксперты, изучившие трейлеры и сценарий фильма, пришли к выводу, что образ Николая II в ленте не может не оскорблять религиозные чувства. Кроме того, депутат написала несколько обращений в прокуратуру.

    В свою очередь адвокат Учителя сообщал, что эксперты не нашли оскорблений чувств верующих в «Матильде». А сам режиссер говорил, что предлагал Поклонской посмотреть его картину, но она ответила отказом.

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