Мать спустя 20 лет вернулась в семью, чтобы отобрать у сына квартиру

Женщина, которую считали умершей, объявилась и теперь хочет лишить семью жилья.

340 жилье

Иваново

семья

суды

Ирину Белову считали пропавшей без вести с 2006 года, когда она бросила свою мать и сына Артура и уехала из Иванова. Недавно она вернулась в город и связалась с семьей, но ее целью оказалось не восстановить отношения, а стать собственницей квартиры.



Артур Белов: «Моей жизнью она не интересовалась, не спрашивала, и про отца не спрашивала. Ее задача, как она сказала — восстановление документов».



Женщина утверждает, что ей негде жить, и намерена добиться своего через суд. Как сообщает адвокат сына Елена Дрондина, Ирина Белова хочет снять с учета всех, кто зарегистрирован в этой квартире. Разменять жилье она не согласилась, а, если сыну будет негде жить, она обещала сдать ему комнату.



Двухкомнатная квартира была подарена Артуру Белову бабушкой. В квартире живут он и его супруга.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Масаловой.