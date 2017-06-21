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  • 21.06, 14:52
    Мать спустя 20 лет вернулась в семью, чтобы отобрать у сына квартиру. жилье, Иваново, семья, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Мать спустя 20 лет вернулась в семью, чтобы отобрать у сына квартиру

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    Мать спустя 20 лет вернулась в семью, чтобы отобрать у сына квартиру

    Мать спустя 20 лет вернулась в семью, чтобы отобрать у сына квартиру

    Мать спустя 20 лет вернулась в семью, чтобы отобрать у сына квартиру

      Женщина, которую считали умершей, объявилась и теперь хочет лишить семью жилья.

      Ирину Белову считали пропавшей без вести с 2006 года, когда она бросила свою мать и сына Артура и уехала из Иванова. Недавно она вернулась в город и связалась с семьей, но ее целью оказалось не восстановить отношения, а стать собственницей квартиры.

      Артур Белов: «Моей жизнью она не интересовалась, не спрашивала, и про отца не спрашивала. Ее задача, как она сказала — восстановление документов».

      Женщина утверждает, что ей негде жить, и намерена добиться своего через суд. Как сообщает адвокат сына Елена Дрондина, Ирина Белова хочет снять с учета всех, кто зарегистрирован в этой квартире. Разменять жилье она не согласилась, а, если сыну будет негде жить, она обещала сдать ему комнату.

      Двухкомнатная квартира была подарена Артуру Белову бабушкой. В квартире живут он и его супруга.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Масаловой.

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