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  • 21.06, 14:52
    В Белгороде пассажирка Land Cruiser ударила ножом водителя и покончила с собой: видео. Белгород, женщины, самоубийства, такси, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Белгороде пассажирка Land Cruiser ударила ножом водителя и покончила с собой: видео

    4 комментария
    В Белгороде пассажирка Land Cruiser ударила ножом водителя и покончила с собой: видео

    В Белгороде пассажирка Land Cruiser ударила ножом водителя и покончила с собой: видео

    В Белгороде пассажирка Land Cruiser ударила ножом водителя и покончила с собой: видео
    • Фото: Николай Федоров /youtube.com

      • В Белгороде 61-летняя пассажирка в Land Cruiser дважды ударила водителя кухонным ножом в шею. После этого мужчина потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в столб.

      ДТП произошло на объездной дороге около торгового центра «Сити Молл Белгородский».

      После того как автомобиль врезался в столб и остановился, на месте ДТП собрались очевидцы. Они вытащили раненого 60-летнего мужчину из машины, но сама женщина выходить отказалась. Некоторое время она пыталась завести автомобиль и уехать. Однако, по данным издания Fonar.TV, одному из очевидцев удалось подползти под капот и отключить клеммы аккумулятора.

      На место происшествия вызвали сотрудников полиции и медиков. При виде подъезжающей скорой женщина ударила себя ножом в грудь. От полученного ранения она скончалась на месте.

      Пострадавший мужчина был доставлен в больницу. Сейчас он в реанимации.

      Заведено уголовное дело о покушении на убийство. Ведется расследование.


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