В Белгороде пассажирка Land Cruiser ударила ножом водителя и покончила с собой: видео

В Белгороде
61-летняя пассажирка в Land Cruiser дважды ударила водителя кухонным ножом в шею. После этого мужчина потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в столб.
ДТП произошло на объездной дороге около торгового центра «Сити Молл Белгородский».
После того как автомобиль врезался в столб и остановился, на месте ДТП собрались очевидцы. Они вытащили раненого 60-летнего мужчину из машины, но сама женщина выходить отказалась. Некоторое время она пыталась завести автомобиль и уехать. Однако, по данным издания Fonar.TV, одному из очевидцев удалось подползти под капот и отключить клеммы аккумулятора.
На место происшествия вызвали сотрудников полиции и медиков. При виде подъезжающей скорой женщина ударила себя ножом в грудь. От полученного ранения она скончалась на месте.
Пострадавший мужчина был доставлен в больницу. Сейчас он в реанимации.
Заведено уголовное дело о покушении на убийство. Ведется расследование.
После того как автомобиль врезался в столб и остановился, на месте ДТП собрались очевидцы. Они вытащили раненого 60-летнего мужчину из машины, но сама женщина выходить отказалась. Некоторое время она пыталась завести автомобиль и уехать. Однако, по данным издания Fonar.TV, одному из очевидцев удалось подползти под капот и отключить клеммы аккумулятора.
На место происшествия вызвали сотрудников полиции и медиков. При виде подъезжающей скорой женщина ударила себя ножом в грудь. От полученного ранения она скончалась на месте.
Пострадавший мужчина был доставлен в больницу. Сейчас он в реанимации.
Заведено уголовное дело о покушении на убийство. Ведется расследование.
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