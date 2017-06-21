Ученые рассказали о трудностях при занятии сексом в космосе

Американские ученые рассказали, какие ощущения могут возникнуть у людей при занятии сексом в космосе. По их словам, интим в невесомости вряд ли окажется приятным.
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Доктор Джон Милис из Университета Андерсона заявил, что «секс среди звез» грозит влюбленным множеством неприятностей. И первая проблема, на которую эксперт обратил внимание — «облака» пота, которые будут отделяться от участников парного дуэта.
«При энергичных движениях пот будет отделяться от кожи и скапливаться на теле, особенно в местах соприкосновения с другим человеком», — цитирует Милиса сайт Dni.Ru. К тому же, говорит ученый, в таких условиях могут возникнуть проблемы с эрекцией и сексуальным возбуждением.
Подобной точки зрения придерживается и американский астрофизик Нил де Грасс Тайсон. Он утверждает, что второй закон Ньютона делает невозможным секс в невесомости. На Земле этот закон не мешает заниматься любовью, так как сила притяжения не дает телам «улетать» в нежелательном направлении. В космосе же контакт с партнером во время полового акта заставит его тело ускоренно двигаться в заданном направлении, пока оно не ударится о стенку космического корабля, считает Тайсон.
«При энергичных движениях пот будет отделяться от кожи и скапливаться на теле, особенно в местах соприкосновения с другим человеком», — цитирует Милиса сайт Dni.Ru. К тому же, говорит ученый, в таких условиях могут возникнуть проблемы с эрекцией и сексуальным возбуждением.
Подобной точки зрения придерживается и американский астрофизик Нил де Грасс Тайсон. Он утверждает, что второй закон Ньютона делает невозможным секс в невесомости. На Земле этот закон не мешает заниматься любовью, так как сила притяжения не дает телам «улетать» в нежелательном направлении. В космосе же контакт с партнером во время полового акта заставит его тело ускоренно двигаться в заданном направлении, пока оно не ударится о стенку космического корабля, считает Тайсон.
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