Наркоторговцы на бронированном Lexus устроили погоню со стрельбой в Петербурге: видео

На севере Петербурге наркоторговцы отстреливались от полицейских и выбрасывали нелегальный порошок из окна машины.
По-настоящему искрометная погоня произошла накануне вечером в Выборгском районе Северной столицы. Сотрудники угрозыска проводили контрольную закупку наркотиков, однако сделка сорвалась, а торговцы зельем попытались скрыться на бронированном Lexus.
Стражи порядка бросились в погоню и начали стрелять по колесам. Однако наркоторговцы открыли ответный огонь, а из окна Lexus посыпался белый порошок.
После того, как полицейские пробили колеса, иномарка, искря днищем, остановилась, а злоумышленники были задержаны. По предварительным данным, в машине нашли несколько килограммов наркотиков.
Как сообщает «Фонтанка», среди задержанных оказались бывший замначальника Невского УМВД Алексей Харлашин и гражданин Эстонии.
Стражи порядка бросились в погоню и начали стрелять по колесам. Однако наркоторговцы открыли ответный огонь, а из окна Lexus посыпался белый порошок.
После того, как полицейские пробили колеса, иномарка, искря днищем, остановилась, а злоумышленники были задержаны. По предварительным данным, в машине нашли несколько килограммов наркотиков.
Как сообщает «Фонтанка», среди задержанных оказались бывший замначальника Невского УМВД Алексей Харлашин и гражданин Эстонии.
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