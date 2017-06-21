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  • 21.06, 11:50
    Наркоторговцы на бронированном Lexus устроили погоню со стрельбой в Петербурге: видео. наркотики и наркомания, погоня, Санкт-Петербург, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Наркоторговцы на бронированном Lexus устроили погоню со стрельбой в Петербурге: видео

    3 комментария
    Наркоторговцы на бронированном Lexus устроили погоню со стрельбой в Петербурге: видео

    Наркоторговцы на бронированном Lexus устроили погоню со стрельбой в Петербурге: видео

    Наркоторговцы на бронированном Lexus устроили погоню со стрельбой в Петербурге: видео
    • Фото: Мегаполис /youtube.com

      • На севере Петербурге наркоторговцы отстреливались от полицейских и выбрасывали нелегальный порошок из окна машины.

      По-настоящему искрометная погоня произошла накануне вечером в Выборгском районе Северной столицы. Сотрудники угрозыска проводили контрольную закупку наркотиков, однако сделка сорвалась, а торговцы зельем попытались скрыться на бронированном Lexus.

      Стражи порядка бросились в погоню и начали стрелять по колесам. Однако наркоторговцы открыли ответный огонь, а из окна Lexus посыпался белый порошок.

      После того, как полицейские пробили колеса, иномарка, искря днищем, остановилась, а злоумышленники были задержаны. По предварительным данным, в машине нашли несколько килограммов наркотиков.

      Как сообщает «Фонтанка», среди задержанных оказались бывший замначальника Невского УМВД Алексей Харлашин и гражданин Эстонии.

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