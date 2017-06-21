Знаменитый пес-спасатель найден на помойке с пробитой головой

Лабрадора Дага, члена
поисково-спасательного отряда в Челябинской области, убили живодеры.
Пропавшего пса искали в поселке Томинский и в окрестностях три недели. Хозяйка лабрадора, руководительница поисково-спасательного отряда «Челспас» Наталья Исхакова, была уверена, что его украли: прекрасно знавший территорию пес не мог потеряться. На днях его тело обнаружили с пробитой головой на помойке, сообщает сайт «Комсомольской правды». Хозяева Дага намерены выяснить, что случилось с собакой, и рассчитывают на помощь очевидцев.
Полина Кочарина, кинолог «Челспас»: «По всему видно, что его убили. Для нас это большая потеря. Даг — мой первый пес, умница, чемпион и медалист. Мы скорбим и хотим узнать, что с ним случилось».
Лабрадору было десять лет, вместе с отрядом он участвовал в поиске людей в полях и в разрушенных зданиях, где от собаки требуется не только острый нюх, но и умение держать равновесие. Опытный пес-спасатель был очень дружелюбным, кинологи предполагают, что именно это могло стать причиной трагедии.
Полина Кочарина: «Это был уникальный пес, мы к нему относились как к коллеге и сейчас очень горюем».
Полина Кочарина, кинолог «Челспас»: «По всему видно, что его убили. Для нас это большая потеря. Даг — мой первый пес, умница, чемпион и медалист. Мы скорбим и хотим узнать, что с ним случилось».
Лабрадору было десять лет, вместе с отрядом он участвовал в поиске людей в полях и в разрушенных зданиях, где от собаки требуется не только острый нюх, но и умение держать равновесие. Опытный пес-спасатель был очень дружелюбным, кинологи предполагают, что именно это могло стать причиной трагедии.
Полина Кочарина: «Это был уникальный пес, мы к нему относились как к коллеге и сейчас очень горюем».
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