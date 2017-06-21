Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.06, 11:50

    Знаменитый пес-спасатель найден на помойке с пробитой головой

    1 комментарий
    Знаменитый <nobr>пес-спасатель</nobr> найден на помойке с пробитой головой

    Знаменитый пес-спасатель найден на помойке с пробитой головой

    Знаменитый <nobr>пес-спасатель</nobr> найден на помойке с пробитой головой
  • Фото: Наталья Исхакова /vk.com

    • Лабрадора Дага, члена поисково-спасательного отряда в Челябинской области, убили живодеры.

    Пропавшего пса искали в поселке Томинский и в окрестностях три недели. Хозяйка лабрадора, руководительница поисково-спасательного отряда «Челспас» Наталья Исхакова, была уверена, что его украли: прекрасно знавший территорию пес не мог потеряться. На днях его тело обнаружили с пробитой головой на помойке, сообщает сайт «Комсомольской правды». Хозяева Дага намерены выяснить, что случилось с собакой, и рассчитывают на помощь очевидцев.

    Полина Кочарина, кинолог «Челспас»: «По всему видно, что его убили. Для нас это большая потеря. Даг — мой первый пес, умница, чемпион и медалист. Мы скорбим и хотим узнать, что с ним случилось».

    Лабрадору было десять лет, вместе с отрядом он участвовал в поиске людей в полях и в разрушенных зданиях, где от собаки требуется не только острый нюх, но и умение держать равновесие. Опытный пес-спасатель был очень дружелюбным, кинологи предполагают, что именно это могло стать причиной трагедии.

    Полина Кочарина: «Это был уникальный пес, мы к нему относились как к коллеге и сейчас очень горюем».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru