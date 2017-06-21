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  • 21.06, 11:50

    Глава Кузбасса Тулеев перенес операцию на позвоночнике

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    Глава Кузбасса Тулеев перенес операцию на позвоночнике

    Глава Кузбасса Тулеев перенес операцию на позвоночнике

    В администрации Кемеровской области рассказали о состоянии здоровья главы региона Амана Тулеева.

    Как сообщили в обладминистрации, губернатору провели операцию на позвоночнике.

    Дополнительные подробности пообещали сообщить на завтрашней пресс-конференции, передает «Интерфакс».

    Ранее стало известно, что Тулеев 22 мая ушел в десятидневный отпуск. Затем отпуск продлили до 16 июня, а потом — еще на 10 дней. Обязанности Тулеева продолжил исполнять его первый заместитель Владимир Чернов.

    В связи с длительным отсутствием Тулеева даже поползли слухи о его скорой отставке. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не располагает какой-либо информацией об отставке губернатора. А глава Новокузнецка Сергей Кузнецов назвал подобные сообщения СМИ сплетнями и надуманными фактами.

    Аман Тулеев занимает пост губернатор Кемеровской области с 1 июля 1997 года.

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