Глава Кузбасса Тулеев перенес операцию на позвоночнике

В администрации Кемеровской области рассказали о состоянии здоровья главы региона Амана Тулеева.
Как сообщили в обладминистрации, губернатору провели операцию на позвоночнике.
Дополнительные подробности пообещали сообщить на завтрашней пресс-конференции, передает «Интерфакс».
Ранее стало известно, что Тулеев 22 мая ушел в десятидневный отпуск. Затем отпуск продлили до 16 июня, а потом — еще на 10 дней. Обязанности Тулеева продолжил исполнять его первый заместитель Владимир Чернов.
В связи с длительным отсутствием Тулеева даже поползли слухи о его скорой отставке. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не располагает какой-либо информацией об отставке губернатора. А глава Новокузнецка Сергей Кузнецов назвал подобные сообщения СМИ сплетнями и надуманными фактами.
Аман Тулеев занимает пост губернатор Кемеровской области с 1 июля 1997 года.
Дополнительные подробности пообещали сообщить на завтрашней пресс-конференции, передает «Интерфакс».
Ранее стало известно, что Тулеев 22 мая ушел в десятидневный отпуск. Затем отпуск продлили до 16 июня, а потом — еще на 10 дней. Обязанности Тулеева продолжил исполнять его первый заместитель Владимир Чернов.
В связи с длительным отсутствием Тулеева даже поползли слухи о его скорой отставке. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не располагает какой-либо информацией об отставке губернатора. А глава Новокузнецка Сергей Кузнецов назвал подобные сообщения СМИ сплетнями и надуманными фактами.
Аман Тулеев занимает пост губернатор Кемеровской области с 1 июля 1997 года.
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