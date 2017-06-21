В Сочи поймали 8-летнюю девочку при попытке одной уехать в Калининград

Полицейские задержали на вокзале в Адлере восьмилетнюю девочку, которая хотела самостоятельно уехать к бабушке в Калининград.
Сотрудники транспортной полиции заметили девочку на железнодорожной станции в Адлере. Школьница была одна, в руках она держала дамскую сумочку и огромный чемодан. Девочка сказала полицейским, что в здании вокзала ее ждут родители, однако это оказалось неправдой.
Ребенка доставили в отдел по делам несовершеннолетних. Там маленькая путешественница призналась, что хотела уехать на летние каникулы к бабушке в Калининград, так как родители уделяют ей мало внимания.
Сотрудники полиции провели с девочкой профилактическую беседу, после чего она дала обещание больше не убегать из дома. Затем школьницу отвезли к матери.
Подобная история произошла в Москве в апреле прошлого года. Тогда 11-летняя девочка улетела в Санкт-Петербург из аэропорта Внуково без билета и посадочного талона, примкнув к многодетной семье. Заметили ее только в воздушной гавани Северной столицы. Девочка призналась, что мечтала стать пилотом и очень хотела полетать на самолете.
Ребенка доставили в отдел по делам несовершеннолетних. Там маленькая путешественница призналась, что хотела уехать на летние каникулы к бабушке в Калининград, так как родители уделяют ей мало внимания.
Сотрудники полиции провели с девочкой профилактическую беседу, после чего она дала обещание больше не убегать из дома. Затем школьницу отвезли к матери.
Подобная история произошла в Москве в апреле прошлого года. Тогда 11-летняя девочка улетела в Санкт-Петербург из аэропорта Внуково без билета и посадочного талона, примкнув к многодетной семье. Заметили ее только в воздушной гавани Северной столицы. Девочка призналась, что мечтала стать пилотом и очень хотела полетать на самолете.
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