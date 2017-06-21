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  • 21.06, 11:50

    На станции Тушино в Москве электричка насмерть переехала мужчину

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    На станции Тушино в Москве электричка насмерть переехала мужчину

    На станции Тушино в Москве электричка насмерть переехала мужчину

    На железнодорожной станции Тушино в Москве мужчина погиб под колесами электропоезда.

    Мужчина упал на рельсы на железнодорожной станции Тушино и попал под колеса электрички. От полученных травм он скончался на месте, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

    Уточняется, что из-за трагедии поезда задерживаются на 40 минут. Обстоятельства происшествия выясняются.

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