На станции Тушино в Москве электричка насмерть переехала мужчину

На железнодорожной станции Тушино в Москве мужчина погиб под колесами электропоезда.
Мужчина упал на рельсы на железнодорожной станции Тушино и попал под колеса электрички. От полученных травм он скончался на месте, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
Уточняется, что из-за трагедии поезда задерживаются на 40 минут. Обстоятельства происшествия выясняются.
Уточняется, что из-за трагедии поезда задерживаются на 40 минут. Обстоятельства происшествия выясняются.
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