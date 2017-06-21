Рубль продолжает дешеветь на фоне снижения стоимости нефти.

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Доллар и евро сегодня преодолели очередные психологически значимые отметки. Так, американская валюта поднялась на 52 копейки и теперь стоит 60 рублей 15 копеек. Таким образом, доллар превысил отметку в 60 рублей впервые со 2 февраля 2017 года.



Стоимость евро же выросла на 67 копеек — до 67 рублей 01 копейки. Так дорого европейская валюта не стоила с 9 декабря 2016.



Отметим, что рост доллара и евро к рублю продолжается на фоне негативной динамики рынка нефти. Сегодня стоимость барреля марки Brent опускается на 1% — до 45,53 доллара.