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  • 21.06, 11:50

    Рубль продолжает падение: доллар поднялся выше 60, евро — 67

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    Рубль продолжает падение: доллар поднялся выше 60, евро — 67

    Рубль продолжает падение: доллар поднялся выше 60, евро — 67

    Рубль продолжает дешеветь на фоне снижения стоимости нефти.

    Доллар и евро сегодня преодолели очередные психологически значимые отметки. Так, американская валюта поднялась на 52 копейки и теперь стоит 60 рублей 15 копеек. Таким образом, доллар превысил отметку в 60 рублей впервые со 2 февраля 2017 года.

    Стоимость евро же выросла на 67 копеек — до 67 рублей 01 копейки. Так дорого европейская валюта не стоила с 9 декабря 2016.

    Отметим, что рост доллара и евро к рублю продолжается на фоне негативной динамики рынка нефти. Сегодня стоимость барреля марки Brent опускается на 1% — до 45,53 доллара.

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