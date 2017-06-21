Под Пермью пьяный отец зарубил топором четырехлетнего сына

Жителя Соликамска задержали по подозрению в убийстве четырехлетнего сына. По версии следствия, мужчина зарубил ребенка топором.
Как сообщили в СУ СКР по региону, в ночь на 21 июня в одной из квартир Соликамска было найдено тело четырехлетнего ребенка с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве полицейские задержали 31-летнего отца мальчика. По версии следствия, пьяный мужчина набросился на сына и несколько раз ударил его топором по голове.
От полученных ранений мальчик скончался на месте. Отцу грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
От полученных ранений мальчик скончался на месте. Отцу грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
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