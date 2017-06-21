Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.06, 11:50

    Под Пермью пьяный отец зарубил топором четырехлетнего сына

    комментировать

    Под Пермью пьяный отец зарубил топором четырехлетнего сына

    Под Пермью пьяный отец зарубил топором четырехлетнего сына

    Жителя Соликамска задержали по подозрению в убийстве четырехлетнего сына. По версии следствия, мужчина зарубил ребенка топором.

    Как сообщили в СУ СКР по региону, в ночь на 21 июня в одной из квартир Соликамска было найдено тело четырехлетнего ребенка с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве полицейские задержали 31-летнего отца мальчика. По версии следствия, пьяный мужчина набросился на сына и несколько раз ударил его топором по голове.

    От полученных ранений мальчик скончался на месте. Отцу грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.


    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru