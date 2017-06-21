Кубок конфедераций: дружина Черчесова против Роналду и компании

Сегодня после дневного перерыва продолжается Кубок Конфедераций по футболу.

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На «Открытие Арене» в Москве наша сборная встретится с именитыми португальцами. Команда Криштиану Роналду — действующие чемпионы Европы.



Накануне россияне провели открытую тренировку, а на пресс-конференции главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что при утверждении состава будет ориентироваться на тех, кто лучше готов. Пока российская сборная занимает в своей группе первое место.



Встреча начнется в 18:00. Текстовая трансляция матча будет вестись на НТВ.Ru.

