Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.06, 11:50
    Поклонники Виктора Цоя отмечают 55-летие музыканта. Цой, знаменитости. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Поклонники Виктора Цоя отмечают 55-летие музыканта

    комментировать
    Поклонники Виктора Цоя отмечают <nobr>55-летие</nobr> музыканта

    Поклонники Виктора Цоя отмечают 55-летие музыканта

    Поклонники Виктора Цоя отмечают <nobr>55-летие</nobr> музыканта

      Лидеру группы «Кино» сегодня исполнилось бы 55 лет. Песни Виктора Цоя стали гимном нескольких поколений, а сам он превратился в легенду.

      Когда Цою было чуть больше 20, он буквально взлетел на рок-пьедестал и не терял популярности до самой смерти. В 90-м году музыкант погиб в автомобильной катастрофе.

      «Звезда по имени солнце», «Группа крови», «Восьмиклассница», «Кукушка» и многие другие
      хиты Цоя популярны по сей день.

      «Хочешь ли ты изменить этот мир?». 55 лет назад родился солист группы «Кино» и легендарный рок-музыкант Виктор Цой. Прожив всего 28 лет, он успел стать символом своего времени.

      Опубликовано НТВ 21 июня 2017 г.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru