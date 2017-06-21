Поклонники Виктора Цоя отмечают 55-летие музыканта

Лидеру группы «Кино» сегодня исполнилось бы 55 лет. Песни Виктора Цоя стали гимном нескольких поколений, а сам он превратился в легенду.
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Когда Цою было чуть больше 20, он буквально взлетел на рок-пьедестал и не терял популярности до самой смерти. В 90-м году музыкант погиб в автомобильной катастрофе.
«Звезда по имени солнце», «Группа крови», «Восьмиклассница», «Кукушка» и многие другие
хиты Цоя популярны по сей день.
«Звезда по имени солнце», «Группа крови», «Восьмиклассница», «Кукушка» и многие другие
хиты Цоя популярны по сей день.
«Хочешь ли ты изменить этот мир?». 55 лет назад родился солист группы «Кино» и легендарный рок-музыкант Виктор Цой. Прожив всего 28 лет, он успел стать символом своего времени.Опубликовано НТВ 21 июня 2017 г.
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