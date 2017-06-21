Пограничники задержали украинца за попытку тайком пробраться на крымский курорт

Крымские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался проникнуть на полуостров в обход пунктов пропуска.
Украинца задержали глубокой ночью в районе города Армянска, в пятистах километрах от госграницы. Нарушителем оказался житель Кировоградской области. Мужчина рассказал пограничникам, что хотел попасть на один из крымских курортов, но из-за отсутствия исправного паспорта решил проникнуть в Крым «без посторонней помощи».
Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Нарушитель арестован. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет, передает РИА Новости со ссылкой на крымское пограничное управление ФСБ РФ.
Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Нарушитель арестован. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет, передает РИА Новости со ссылкой на крымское пограничное управление ФСБ РФ.
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