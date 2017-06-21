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  • 21.06, 10:18

    Пограничники задержали украинца за попытку тайком пробраться на крымский курорт

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    Пограничники задержали украинца за попытку тайком пробраться на крымский курорт

    Пограничники задержали украинца за попытку тайком пробраться на крымский курорт

    Крымские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался проникнуть на полуостров в обход пунктов пропуска.

    Украинца задержали глубокой ночью в районе города Армянска, в пятистах километрах от госграницы. Нарушителем оказался житель Кировоградской области. Мужчина рассказал пограничникам, что хотел попасть на один из крымских курортов, но из-за отсутствия исправного паспорта решил проникнуть в Крым «без посторонней помощи».

    Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Нарушитель арестован. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет, передает РИА Новости со ссылкой на крымское пограничное управление ФСБ РФ.


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