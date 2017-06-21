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  • 21.06, 11:50
    Росстат привел новые данные о падении реальных доходов россиян. зарплаты, социология и статистика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Росстат привел новые данные о падении реальных доходов россиян

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    Росстат привел новые данные о падении реальных доходов россиян

    Росстат привел новые данные о падении реальных доходов россиян

      Падение реальных доходов россиян в мае продолжилось, но темпы стали медленнее. По крайней мере, об этом говорят цифры официальной статистики.

      Реальными называют те доходы, которые остаются у человека после всех обязательных платежей и которые уменьшены на величину инфляции. По данным Росстата, в мае реальные доходы россиян сократились на 0,4% по сравнению с маем прошлого года. В апреле цифра была в минус 7,5%.

      Реальные доходы падают в стране вот уже 2,5 года, за исключением января 2017-го. Но тогда рост объяснялся разовой выплатой пенсионерам. По итогам 2017 года Минфин ждет, что реальные доходы покажут рост в 1%.

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