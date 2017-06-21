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  • 21.06, 07:18

    Международный аэропорт Астаны назвали именем Назарбаева

    2 комментария

    Международный аэропорт Астаны назвали именем Назарбаева

    Международный аэропорт Астаны назвали именем Назарбаева

    Международный аэропорт Астаны переименовали в честь действующего президента Казахстана.

    В Казахстане официально опубликовано постановление правительства о переименовании аэропорта Астаны.

    Из текста постановления правительства Киргизии: «Переименовать Международный аэропорт Астана в „Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев“».

    Постановление вступает в силу с момента его публикации, пишет «Интерфакс» со ссылкой на СМИ Казахстана.

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