Международный аэропорт Астаны назвали именем Назарбаева

Международный аэропорт Астаны переименовали в честь действующего президента Казахстана.
В Казахстане официально опубликовано постановление правительства о переименовании аэропорта Астаны.
Из текста постановления правительства Киргизии: «Переименовать Международный аэропорт Астана в „Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев“».
Постановление вступает в силу с момента его публикации, пишет «Интерфакс» со ссылкой на СМИ Казахстана.
Из текста постановления правительства Киргизии: «Переименовать Международный аэропорт Астана в „Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев“».
Постановление вступает в силу с момента его публикации, пишет «Интерфакс» со ссылкой на СМИ Казахстана.
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