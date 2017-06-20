Майор Соколов. Игра без правил
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  • 20.06, 22:14
    В центре Питера фанаты Rammstein стоят в очереди за книжкой стихов Тилля Линдеманна. Санкт-Петербург, литература, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В центре Питера фанаты Rammstein стоят в очереди за книжкой стихов Тилля Линдеманна

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    В центре Питера фанаты Rammstein стоят в очереди за книжкой стихов Тилля Линдеманна

    В центре Питера фанаты Rammstein стоят в очереди за книжкой стихов Тилля Линдеманна

    В центре Питера фанаты Rammstein стоят в очереди за книжкой стихов Тилля Линдеманна

      В книжном магазине на Невском проспекте небывалый ажиотаж. Автограф-сессию там дает фронтмен легендарной рок-группы, выпустивший сборник стихов.

      Многотысячная армия поклонников лидера группы Rammstein выстроилась на Невском проспекте и проходит испытание ливнем и сильным ветром. Фронтмен группы Тилль Линдеманн устроил автограф-сессию в книжном магазине. Его сборник стихов раскупают в рекордные сроки.

      Тилль Линдеманн представляет в Петербурге сборник стихов «В тихой ночи. Лирика». Издание напечатано на немецком и русском языках и в него вошли провокационные рисунки друга музыканта Матиаса Маттиса.

      Столпотворение фанатов произошло потому, что подпись музыкант ставит только на своей книге и исключительно серебряным маркером. Многие из поклонников приехали из других городов и даже ближайших стран. Очередь пришлось занимать на рассвете, но, по словам фанатов, это того стоило. Тилль доброжелателен, и, несмотря на стену из охранников, многим удается прикоснуться к легенде.

      Организаторы автограф-сессии заготовили множество серебряных маркеров, потому что уже сейчас понятно, что встреча с фанатами не ограничится тремя часами, как планировали ранее. Занят не только тротуар Невского проспекта. Очередь тянется по Михайловской улице до площади Искусств.

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