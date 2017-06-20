Майор Соколов. Игра без правил
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  • 20.06, 20:44
    Участники Гражданского форума обсудили развитие НКО в России. благотворительность, НКО, Ярославская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Участники Гражданского форума обсудили развитие НКО в России

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    Участники Гражданского форума обсудили развитие НКО в России

    Участники Гражданского форума обсудили развитие НКО в России

      Объем президентских грантов для поддержки некоммерческих организаций в этом году увеличен вдвое — до 7 миллиардов рублей.

      Такие цифры прозвучали на Гражданском форуме Ярославской области. Именно в этом регионе сейчас действуют пилотные проекты НКО в социальной сфере.

      Участники встречи обсуждали вопросы развития НКО в России. В частности, предлагалось установить для них простые и понятные правила работы, а в качестве меры поддержки — выделять льготные кредиты.

      По сути, некоммерческим организациям предлагают работать наравне с государственными. Речь идет о программах помощи многодетным семьям, инвалидам, детским домам и об участии в благотворительных акциях.

      Димитрий Миронов, врио губернатора Ярославской области: «На площадке собрались неравнодушные люди к развитию гражданского общества в целом и в Ярославской области, и в стране. Президентом России была поставлена задача вывести отношения с некоммерческими организациями и властью на новый уровень, что на сегодняшний момент руководством области и делается».

      Социальные проекты НКО, признанные успешными, потом будут применяться и в других регионах. Участниками Гражданского форума стали эксперты, депутаты, представители Минэкономразвития и Минтруда — всего более 800 человек.

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