Роспотребнадзор забраковал для купания все реки и озера Петербурга

Петербуржцам советуют купаться в Ленинградской области. Там водоемы безопасны и не содержат опасных микроорганизмов.

Этим летом купаться в Петербурге запрещено во всех водоемах. В противном случае это может угрожать отдыхающим острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А и разными паразитарными болезнями. Такие неутешительные выводы сделали специалисты Роспотребнадзора, исследовав озера, реки и пруды мегаполиса.



Поэтому если погода все-таки позволит, охлаждаться рекомендуют в водоемах Ленинградской области. Приозерский район предлагает наибольшее количество мест для купания. Все они оборудованы и находятся под контролем спасателей. Особым проверкам в этом году подверглись и детские оздоровительные лагеря, расположенные поблизости от водоемов. Требованиям все они соответствуют.



Особое беспокойство вызывает у надзорных ведомств несанкционированные места отдыха. Как правило, именно дикие пляжи завалены мусором. Ответственные муниципалитеты или арендаторы лесного фонда либо не знают о стихийных свалках, либо не успевают или не хотят их убирать.



Административный кодекс предусматривает штрафы за загрязнение побережий водоемов. Они распространяются и на физических лиц. Однако размеры взысканий — от 500 рублей до 10 тысяч. И главное — сначала надо поймать такого отдыхающего. Поэтому эксперты призывают любителей природы не превращать ее в помойку.