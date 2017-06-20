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  • 20.06, 19:12
    Роспотребнадзор забраковал для купания все реки и озера Петербурга. Ленинградская область, Роспотребнадзор, Санкт-Петербург, лето, отдых и досуг, пляжи, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Роспотребнадзор забраковал для купания все реки и озера Петербурга

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    Роспотребнадзор забраковал для купания все реки и озера Петербурга

    Роспотребнадзор забраковал для купания все реки и озера Петербурга

      Петербуржцам советуют купаться в Ленинградской области. Там водоемы безопасны и не содержат опасных микроорганизмов.

      Этим летом купаться в Петербурге запрещено во всех водоемах. В противном случае это может угрожать отдыхающим острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А и разными паразитарными болезнями. Такие неутешительные выводы сделали специалисты Роспотребнадзора, исследовав озера, реки и пруды мегаполиса.

      Поэтому если погода все-таки позволит, охлаждаться рекомендуют в водоемах Ленинградской области. Приозерский район предлагает наибольшее количество мест для купания. Все они оборудованы и находятся под контролем спасателей. Особым проверкам в этом году подверглись и детские оздоровительные лагеря, расположенные поблизости от водоемов. Требованиям все они соответствуют.

      Особое беспокойство вызывает у надзорных ведомств несанкционированные места отдыха. Как правило, именно дикие пляжи завалены мусором. Ответственные муниципалитеты или арендаторы лесного фонда либо не знают о стихийных свалках, либо не успевают или не хотят их убирать.

      Административный кодекс предусматривает штрафы за загрязнение побережий водоемов. Они распространяются и на физических лиц. Однако размеры взысканий — от 500 рублей до 10 тысяч. И главное — сначала надо поймать такого отдыхающего. Поэтому эксперты призывают любителей природы не превращать ее в помойку.

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