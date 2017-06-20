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  • 20.06, 19:12

    На Майдане 30 людей в черном украли шоколадки из магазина

    2 комментария

    На Майдане 30 людей в черном украли шоколадки из магазина

    На Майдане 30 людей в черном украли шоколадки из магазина

    В Киеве ищут мужчин, укравших шоколад из магазина на площади Независимости.

    По данным правоохранительных органов, в магазин ворвались около 30 мужчин в черных футболках и масках. Они забрали шоколадки, а потом ушли, не обращая внимания на протесты охранников и кассиров.

    Сейчас стражи порядка устанавливают личности злоумышленников и обстоятельства кражи. Опрошены работники магазина и другие свидетели, изучены записи с камер видеонаблюдения, сообщает «Газета.Ru».

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