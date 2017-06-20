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  • 20.06, 19:12
    Петербургский суд не удовлетворил претензии коллекционера к искусствоведу Баснер. Санкт-Петербург, антиквариат, живопись и художники, искусство, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Петербургский суд не удовлетворил претензии коллекционера к искусствоведу Баснер

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    Петербургский суд не удовлетворил претензии коллекционера к искусствоведу Баснер

    Петербургский суд не удовлетворил претензии коллекционера к искусствоведу Баснер

      Андрей Васильев пытался через суд взыскать 16 млн рублей за ошибку Баснер при экспертизе картины «В ресторане».

      Сегодня петербургский искусствовед Елена Баснер смогла почувствовать себя лучше на 16 миллионов рублей. Дзержинский районный суд города отказал в удовлетворении требований коллекционера Андрея Васильева, который хотел получить компенсацию за неверные выводы о подлинности картины, приобретенной в 2009 году за 250 тысяч долларов. Речь идет о копии произведения авангардиста Бориса Григорьева «Парижское кафе» (второе название — «В ресторане»).

      Всемирно известный специалист Елена Баснер даже была обвиняемой по делу о мошенничестве при продаже этой картины, но искусствоведа оправдали год назад. Ее ошибочное заключение о подлинности не носило характер официальной экспертизы.

      Однако коллекционер, приобретая полотно, руководствовался именно оценкой Баснер. Поэтому и решил потребовать у нее компенсацию. Суд доводы Андрея Васильева не принял. Сделка 2009 года по продаже картины также не признана недействительной.

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