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  • 20.06, 19:12

    Эксперты: псковские подростки были мертвы к началу операции спецназа

    3 комментария
    Эксперты: псковские подростки были мертвы к началу операции спецназа

    Эксперты: псковские подростки были мертвы к началу операции спецназа

    Эксперты: псковские подростки были мертвы к началу операции спецназа
  • Фото: periscope.tv

    • Экспертизы, проведенные по громкому делу о гибели псковских подростков, подтвердили, что молодые люди скончались до начала операции СОБР.

    Установлено, что во время операции по проникновению в дом, где находились подростки, применялись только светошумовые гранаты. Молодые люди сами выстрелили в себя из гладкоствольного охотничьего ружья.

    Из сообщения управления СК по Псковской области: «Смерть несовершеннолетних наступила до момента начала операции по проникновению в дом. При этом сотрудниками СОБР оружие, за исключением специальных средств в виде светошумовой гранаты, не применялось. Оба подростка скончались в результате самостоятельных выстрелов в упор из гладкоствольного охотничьего ружья, снаряженного патронами с дробовым зарядом».

    Также в ведомстве сообщили, что основной объем следственных действий по делу уже выполнен. Допрошены более 250 человек, в том числе свидетели как самого происшествия, так и предшествовавших трагедии событий. Были проведены 5 следственных экспериментов и более 20 обысков.

    Напомним, трагедия в поселке Струги Красные в Псковской области произошла 14 ноября прошлого года. 15-летние подростки, ушедшие из дома, забаррикадировались в частном доме и открыли огонь по полицейским. Все происходящее школьники транслировали в Интернете.

    Во время переговоров подростки согласились сдать оружие и пообещали выйти из дома. Однако потом они перестали выходить на связь и отключили телефон. Тогда было принято решение о проникновении в дом. Спасти подростков не удалось — они покончили с собой.

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