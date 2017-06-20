На загородных базах СПбГУ студентов переселили в удобные контейнеры

На месте старых деревянных корпусов на территориях загородных баз Санкт-Петербургского госуниверситета для занятий и проживания студентов возведены современные модульные постройки. Фактически это здания, однако они собраны из вполне привычных даже для обывателя 11-метровых контейнеров.

Это широко распространенная тара для грузов, перевозимых морским и железнодорожным транспортом. Однако благодаря смекалке архитекторов и 70 миллионам рублей из бюджета университета всё это превратилось в современные корпуса со всеми удобствами.



«Саблинская» — одна из старейших вузовских учебных баз в России. Одно из ее зданий и вовсе находится под охраной, по идее — памятник. Постройка ни то начала ХХ, ни то XIX веков. Его в принципе нужно реставрировать. Однако требуются на это многие сотни миллионов рублей. Астрономическая сумма — лишняя иллюстрация того, насколько сложно подобные строения приспособить к современному использованию в учебной базе.



Канализация, отопление, душевые — это как раз то, что никак не вписывалось в исторические, с позволения сказать, интерьеры «Саблинской». Ловко сблокированные 11-метровые контейнеры превратились в пространство для учебы, быта и жизни с невиданным до этого комфортом. Две-три сотни студентов плюс преподаватели и администрация размещаются в таких коробках с удовольствием. Хотя замечания, конечно, остаются.



Артём Зубрицкий, студент 1-го курса направления «Геология» Института наук о Земле СПбГУ: «В этих жилых помещениях немного не хватает доступа в Интернет. Тогда было бы удобно пользоваться космоснимками, искать информацию в Интернете. Однако повсеместно такой возможности нет. Интернет присутствует только в учебном корпусе».



Довольны тем, как получилось собрать конструктор из контейнеров, и в университетской администрации. Такие сооружения, не уступающие традиционным постройкам, возводятся гораздо быстрее и обходятся дешевле. И даже формальностей с ними меньше.



Алексей Степанов, начальник Управления эксплуатации баз СПбГУ: «Все эти здания с юридической точки зрения не здания, а вещи. Это объекты движимого имущества, которые стоят на балансе. Разрешения на их строительство не требуется. Теоретически их можно разобрать и перевезти на другую площадку».



Несмотря на удачный опыт, пока другие базы петербургского университета заставлять контейнерами не планируют. Составлять из них корпуса на учебной площадке в Крыму или даже на острове в Белом море мешают финансовые затруднения.



Но на базах в Ленинградской области в контейнерах жить уже хорошо. В ближайшее время упаковать в них рассчитывают столовую и другие хозяйственные постройки.



Корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв выяснял, кому в контейнере жить хорошо.