В Москве за 5 лет число ВИЧ-инфицированных мигрантов выросло в 15 раз

, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития: «За период с 2012 года в 40 раз мы стали чаще выявлять сифилис, увеличилось в 15 раз количество выявленных ВИЧ-инфицированных мигрантов, в 6 раз — абсолютное число мигрантов, больных туберкулезом».Заместитель столичного градоначальника отметил, что централизованная работа медицинских лабораторий на базе Многофункционального миграционного центра Москвы позволяет выявлять опасные заболевания.: «До создания центра, где мы сконцентрировали помимо всего медицинскую составляющую, мигранты проходили медицинское освидетельствование в самых разных организациях, которые имели некую лицензию. Подавляющее большинство этих организаций были частными».Миграционный центр Москвы начал функционировать в январе этого года, а в апреле он начал работать без праздников и выходных, а также приступил к круглосуточной выдаче трудовых патентов, что позволило избавиться от очередей, передает .