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  • 20.06, 17:43

    В Москве за 5 лет число ВИЧ-инфицированных мигрантов выросло в 15 раз

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    В Москве за 5 лет число ВИЧ-инфицированных мигрантов выросло в 15 раз

    В Москве за 5 лет число <nobr>ВИЧ-инфицированных</nobr> мигрантов выросло в 15 раз

    В верхней палате российского парламента выступил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников. Он заявил, что количество выявленных ВИЧ-инфекций у мигрантов, приезжающих в столицу за трудовыми патентами, за 5 лет увеличилось в 15 раз. Также он привел статистику по другим заболеваниям.

    Леонид Печатников, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития: «За период с 2012 года в 40 раз мы стали чаще выявлять сифилис, увеличилось в 15 раз количество выявленных ВИЧ-инфицированных мигрантов, в 6 раз — абсолютное число мигрантов, больных туберкулезом».

    Заместитель столичного градоначальника отметил, что централизованная работа медицинских лабораторий на базе Многофункционального миграционного центра Москвы позволяет выявлять опасные заболевания.

    Леонид Печатников: «До создания центра, где мы сконцентрировали помимо всего медицинскую составляющую, мигранты проходили медицинское освидетельствование в самых разных организациях, которые имели некую лицензию. Подавляющее большинство этих организаций были частными».

    Миграционный центр Москвы начал функционировать в январе этого года, а в апреле он начал работать без праздников и выходных, а также приступил к круглосуточной выдаче трудовых патентов, что позволило избавиться от очередей, передает .
    ТАСС

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