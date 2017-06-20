Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.06, 17:43
    «Алые паруса» парализовали центр Петербурга. Санкт-Петербург, дорожное движение, пробки, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Алые паруса» парализовали центр Петербурга

    комментировать
    «Алые паруса» парализовали центр Петербурга

    «Алые паруса» парализовали центр Петербурга

    «Алые паруса» парализовали центр Петербурга

      В связи с подготовкой к празднику выпускников перекрытыми оказались участки Дворцовой набережной и Троицкого моста.

      Уточняется, что Дворцовую набережную и Троицкий мост сделали односторонними. Там устанавливают оборудование к празднику выпускников «Алые паруса». Все карты и навигаторы стали «краснеть» еще в 9 часов утра. Многие автомобилисты возмущались, что Каменноостровский проспект не смогли проехать быстрее, чем за 45 минут.

      А кто-то воспринял временные неудобства с юмором, заявив, что рабочий день теперь станет короче, потому что много времени проводишь в дороге. Зато на ближайшие пять дней Троицкий мост освободили от трамвайного движения. Кроме того, на это же время прекратят работу 1-й и 5-й троллейбусные маршруты.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru