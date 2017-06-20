«Алые паруса» парализовали центр Петербурга

В связи с подготовкой к празднику выпускников перекрытыми оказались участки Дворцовой набережной и Троицкого моста.

Уточняется, что Дворцовую набережную и Троицкий мост сделали односторонними. Там устанавливают оборудование к празднику выпускников «Алые паруса». Все карты и навигаторы стали «краснеть» еще в 9 часов утра. Многие автомобилисты возмущались, что Каменноостровский проспект не смогли проехать быстрее, чем за 45 минут.



А кто-то воспринял временные неудобства с юмором, заявив, что рабочий день теперь станет короче, потому что много времени проводишь в дороге. Зато на ближайшие пять дней Троицкий мост освободили от трамвайного движения. Кроме того, на это же время прекратят работу 1-й и 5-й троллейбусные маршруты.