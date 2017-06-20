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  • 20.06, 17:43

    Суд снова продлил арест экс-губернатору Белых

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    Суд снова продлил арест экс-губернатору Белых

    Суд снова продлил арест <nobr>экс-губернатору</nobr> Белых

    Мосгорсуд продлил до 24 сентября срок ареста бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, обвиняемому в получении крупной взятки.

    На заседании суда следователь отметил, что при освобождении под залог и в случае домашнего ареста Белых может скрыться. По словам следователя, сейчас Белых и его защита знакомятся с материалами дела. На данный момент из 45 томов дела они прочитали только 39. Кроме того, добавил следователь, дополнительное время может понадобиться в связи с возможным предоставлением новых доказательств и составлением обвинительного заключения для передачи дела прокурору и в суд.

    Между тем защита Белых настаивала на освобождении бывшего губернатора под залог в 20 млн рублей.

    В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания Белых под стражей еще на три месяца, сообщает ТАСС.

    Экс-губернатор Кировской области Никита Белых был задержан 24 июня прошлого года в московском ресторане при получении взятки. По данным следствия, он получил 400 тысяч евро за покровительство Лесохозяйственной управляющей компании и Нововятскому лыжному комбинату. Белых свою вину не признает.

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