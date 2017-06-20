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  • 20.06, 16:11

    Роскосмос отсудил у разработчика «Протона» 3,2 миллиарда за аварию в 2013 году

    3 комментария
    Роскосмос отсудил у разработчика «Протона» 3,2 миллиарда за аварию в 2013 году

    Роскосмос отсудил у разработчика «Протона» 3,2 миллиарда за аварию в 2013 году

    Роскосмос отсудил у разработчика «Протона» 3,2 миллиарда за аварию в 2013 году
  • Фото: Andrey Mikhalchenko /youtube.com

    • Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Роскосмоса к Центру имени Хруничева по делу об аварии «Протона-М» с тремя спутниками «Глонасс» в 2013 году.

    Суд взыскал с разработчика и производителя ракет-носителей 3,2 миллиарда рублей в пользу Роскосмоса.

    Установлено, что причиной катастрофы стал промышленный брак. Сотрудники Центра Хруничева неправильно установили датчики угловых скоростей.

    Напомним, 2 июля 2013 года «Протон-М» с тремя аппаратами «Глонасс-М» стартовал с Байконура. Однако почти сразу после пуска ракета резко отклонилась от курса, упала неподалеку от места старта и взорвалась.

    Отметим, что ранее из-за аварии Минобороны взыскало с Центра Хруничева около 1,8 миллиарда рублей.

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