Роскосмос отсудил у разработчика «Протона» 3,2 миллиарда за аварию в 2013 году

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Роскосмоса к Центру имени Хруничева по делу об аварии
«Протона-М» с тремя спутниками «Глонасс» в 2013 году.
Суд взыскал с разработчика и производителя ракет-носителей 3,2 миллиарда рублей в пользу Роскосмоса.
Установлено, что причиной катастрофы стал промышленный брак. Сотрудники Центра Хруничева неправильно установили датчики угловых скоростей.
Отметим, что ранее из-за аварии Минобороны взыскало с Центра Хруничева около 1,8 миллиарда рублей.
Установлено, что причиной катастрофы стал промышленный брак. Сотрудники Центра Хруничева неправильно установили датчики угловых скоростей.
Отметим, что ранее из-за аварии Минобороны взыскало с Центра Хруничева около 1,8 миллиарда рублей.
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