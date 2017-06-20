НТВ объявляет о партнерстве с фильмом «Жизнь впереди»

НТВ объявляет о партнерстве с новым российским фильмом «Жизнь впереди» режиссера Карена Оганесяна. Картина выйдет в широкий прокат 28 сентября, а телевизионная премьера состоится на НТВ в начале 2018 года. «Жизнь впереди» — это вторая кинокартина после «Ледокола», в которую НТВ вошел как сопродюсер.
Фильм «Ледокол» стал вторым по популярности среди премьерных российских картин за телевизионный сезон 2016/2017 с долей 12,1%, а в кинотеатрах фильм собрал около 350 млн рублей, став одним из самых кассовых российских релизов.
Сюжет комедии «Жизнь впереди» разворачивается вокруг 11-го «Б» класса, который впервые собирается вместе через 15 лет после выпуска, и эта встреча для одноклассников — удивительная возможность на короткое время вернуться в прошлое. Старые секреты и личные счеты, обиды и первая любовь оборачиваются водоворотом страстей. Главные роли в фильме исполнили Светлана Ходченкова, Александр Паль, Денис Шведов, Артур Смольянинов, Максим Виторган, Юлия Александрова, Павел Прилучный, Егор Корешков, Ольга Медынич, Валерия Кожевникова и другие.
Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: «Этот фильм по составу творческой команды и актеров, безусловно, станет событием кинопроката этого года. НТВ сейчас — это канал, для которого производятся кинопродукты с самыми известными и талантливыми актерами, режиссерами и сценаристами. Уверен, что фильм „Жизнь впереди“ будет одной из ярких телепремьер 2018 года, а наш канал, в свою очередь, продолжит поддерживать отечественное кино. Ну а лично для меня решающим фактором стало, что я, как и герои картины, сам учился в „Б“ классе».
Карен Оганесян, режиссер: «Я думаю, что этот фильм не помешает посмотреть каждому. Не потому, что я режиссер и мечтаю о кассовых сборах. Просто когда я прочел сценарий, мне показалось, что я очень хорошо знаю половину этих ребят из бывшего 11 „Б“! Мне кажется, что и зрители их узнают. И это поможет разбудить собственные воспоминания — грустные и смешные одновременно. Ведь многие вещи, которые в школе казались концом света, сейчас, по прошествии лет, выглядят очень смешными. И наоборот — то, что тогда казалось совершенно неважным, сейчас выходит на первый план — это отношение к людям, к дружбе, любви и даже к себе самому. Герои всю свою самостоятельную жизнь — более десяти лет — держали в себе эти невысказанные обиды и недомолвки. И вдруг появился повод, чтобы все это сказать, пережить уже наконец свои детские комплексы и похвастаться друг перед другом. Мне кажется, все, что они это время держали в себе, не давало им возможности полноценно жить все это время и смотреть вперед. Поэтому название „Жизнь впереди“ мне кажется очень точным».
Сюжет комедии «Жизнь впереди» разворачивается вокруг 11-го «Б» класса, который впервые собирается вместе через 15 лет после выпуска, и эта встреча для одноклассников — удивительная возможность на короткое время вернуться в прошлое. Старые секреты и личные счеты, обиды и первая любовь оборачиваются водоворотом страстей. Главные роли в фильме исполнили Светлана Ходченкова, Александр Паль, Денис Шведов, Артур Смольянинов, Максим Виторган, Юлия Александрова, Павел Прилучный, Егор Корешков, Ольга Медынич, Валерия Кожевникова и другие.
Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: «Этот фильм по составу творческой команды и актеров, безусловно, станет событием кинопроката этого года. НТВ сейчас — это канал, для которого производятся кинопродукты с самыми известными и талантливыми актерами, режиссерами и сценаристами. Уверен, что фильм „Жизнь впереди“ будет одной из ярких телепремьер 2018 года, а наш канал, в свою очередь, продолжит поддерживать отечественное кино. Ну а лично для меня решающим фактором стало, что я, как и герои картины, сам учился в „Б“ классе».
Карен Оганесян, режиссер: «Я думаю, что этот фильм не помешает посмотреть каждому. Не потому, что я режиссер и мечтаю о кассовых сборах. Просто когда я прочел сценарий, мне показалось, что я очень хорошо знаю половину этих ребят из бывшего 11 „Б“! Мне кажется, что и зрители их узнают. И это поможет разбудить собственные воспоминания — грустные и смешные одновременно. Ведь многие вещи, которые в школе казались концом света, сейчас, по прошествии лет, выглядят очень смешными. И наоборот — то, что тогда казалось совершенно неважным, сейчас выходит на первый план — это отношение к людям, к дружбе, любви и даже к себе самому. Герои всю свою самостоятельную жизнь — более десяти лет — держали в себе эти невысказанные обиды и недомолвки. И вдруг появился повод, чтобы все это сказать, пережить уже наконец свои детские комплексы и похвастаться друг перед другом. Мне кажется, все, что они это время держали в себе, не давало им возможности полноценно жить все это время и смотреть вперед. Поэтому название „Жизнь впереди“ мне кажется очень точным».
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